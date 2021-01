“La crisi in questo periodo è un atto grave” (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Erika Noschese “L’apertura di una crisi di Governo in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale, peraltro senza alcuna reale motivazione politica, è stato un atto grave, profondamente sbagliato, che rischia di acuire le difficoltà del Paese”. Lo ha ribadito il parlamentare del Pd Piero De Luca, a pochi giorni dalle dimissioni del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 29 gennaio 2021) di Erika Noschese “L’apertura di unadi Governo inmomento di emergenza sanitaria, economica e sociale, peraltro senza alcuna reale motivazione politica, è stato un, profondamente sbagliato, che rischia di acuire le difficoltà del Paese”. Lo ha ribadito il parlamentare del Pd Piero De Luca, a pochi giorni dalle dimissioni del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - ItaliaViva : Si è fatto credere che con uno o due voti in più al Senato si potesse affrontare la più grande crisi che sta vivend… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio a Matteo #Renzi dopo le #consultazioni con #Mattarella: 'Questo signore… - AM_Porta : @emiliofederico1 Direi che è il contrario caro... Infatti questa crisi 'a orologeria' sarà mica per questo? - Fabio86733588 : Renzi non ha colpa se l'incapacità di Conte non permette di trovare i responsabili. È vero che ha provocato la cris… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi questo Crisi. No di Renzi, Conte all angolo. «Incarico esplorativo, non a lui» Il Messaggero Patuelli: “La crisi italiana non rallenterà le procedure del Recovery”

Il rispetto delle scadenze del Recovery Fund, la proroga delle misure a sostegno di famiglie e imprese, il ritorno agli investimenti pubblici per ...

Crisi governo, le mosse di Mattarella dopo le consultazioni: cosa dicono costituzionalisti

Ma potrebbe anche esserci un re-incarico a Conte, con due scenari: un pre-incarico o un incarico pieno. Terminati gli incontri con i partiti il Colle potrebbe decidere per un secondo giro di colloqui, ...

Il rispetto delle scadenze del Recovery Fund, la proroga delle misure a sostegno di famiglie e imprese, il ritorno agli investimenti pubblici per ...Ma potrebbe anche esserci un re-incarico a Conte, con due scenari: un pre-incarico o un incarico pieno. Terminati gli incontri con i partiti il Colle potrebbe decidere per un secondo giro di colloqui, ...