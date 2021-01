Incidenti di morsicatura di cani | perchè succedono?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ovviamente le cause per le quali un cane morde sono estremamente variabili e andrebbero esaminate caso per caso analizzando contesto e comportamento. L’argomento è molto complesso e non è possibile evaderlo in poche semplici righe, ci limiteremo a dare alcuni consigli e ad esaminare alcune situazioni. Una possibile motivazione che spinge il cane a mordere l’uomo è l’autodifesa. Capita spesso intimorosi e refrattari al contatto, spesso i soggetti mostrano insicurezza nei confronti degli estranei e come reazione a questa “violazione di privacy” possono arrivare al gesto estremo del morso. Va detto però che solitamente il cane manda dei segnali molto chiari sulle sue intenzioni che ci danno un chiaro avvertimento su cosa sta accadendo. In queste situazioni è bene, ovviamente, non forzare il cane ma dare tempo allo stesso di capire cosa sta succedendo e chi gli si ...