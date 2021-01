Game Stop da record grazie a Reddit, i broker bloccano l’azione: insorgono utenti e politica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcuni utenti della piattaforma Reddit hanno acquistato in massa le azioni di Game Stop, ma tre società di brokeraggio hanno bloccato il trading a causa dell'”elevata volatilità”. insorgono, e sono incredibilmente d’accordo, il fiero repubblicano Ted Cruz e la combattiva esponente dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, a cui si accoda anche Elon Musk oltre che, ovviamente, gli utenti Reddit. Ma facciamo chiarezza e torniamo indietro per comprendere quanto accaduto Da un po’ di tempo a questa parte, la società texana di videoGame ‘Game Stop’ non se la sta passando tanto bene. A tutti noi sarà capitato di vedere i loro store anche in Italia ma, nonostante la diffusione capillare, le azioni di tale ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcunidella piattaformahanno acquistato in massa le azioni di, ma tre società diaggio hanno bloccato il trading a causa dell'”elevata volatilità”., e sono incredibilmente d’accordo, il fiero repubblicano Ted Cruz e la combattiva esponente dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, a cui si accoda anche Elon Musk oltre che, ovviamente, gli. Ma facciamo chiarezza e torniamo indietro per comprendere quanto accaduto Da un po’ di tempo a questa parte, la società texana di video’ non se la sta passando tanto bene. A tutti noi sarà capitato di vedere i loro store anche in Italia ma, nonostante la diffusione capillare, le azioni di tale ...

GianzDav : @NardoneVadim @andreaortolo @fsaraceno @albertobisin @AOC @SenTedCruz @RBReich Cioè le bc comprano azioni di game stop? Non sapevo... - AmbrettaM : @montemagno caro Marco potresti spiegarci in modo semplice cosa a fatto game stop ,in borsa ? - dado_janoski : @Carlo213Ge @Maedhros67 Per la storia di game stop mi sa - VendraminA : @VitoLops Follia Game Stop? Perchè? Quando gli Hedge Fund attaccano una società e la fanno quasi fallire, tutto ben… - FedericoDeAng13 : @LorenzoAbati1 @albertobisin @AOC @SenTedCruz @RBReich Ma il punto nn è il fatto che questa sia un'azione giusta o… -