Dovremmo cominciare a indossare due mascherine? (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)Protagoniste indiscusse dall’inizio della pandemia, quando non venivano neanche raccomandate mentre ora, in Italia, sono obbligatorie sia all’aperto che nei luoghi chiusi, tornano nuovamente a far discutere. Questa volta non tanto per la qualità e la loro efficacia nel filtrare le particelle virali, ma per la loro quantità. Alcuni esperti, infatti, ora suggeriscono che indossare due mascherine, in specifiche combinazioni, potrebbe aiutare a frenare la diffusione delle varianti del coronavirus più trasmissibili e contagiose. Sicuramente le migliori rimangono quelle con il filtro, precisano gli esperti, ma vanno bene anche quelle chirurgiche coperte da quelle di stoffa. La differenza tra una o due mascherine sul viso, chiarisce il Washington Post, è come ricevere due dosi di un vaccino contro il ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)Protagoniste indiscusse dall’inizio della pandemia, quando non venivano neanche raccomandate mentre ora, in Italia, sono obbligatorie sia all’aperto che nei luoghi chiusi, tornano nuovamente a far discutere. Questa volta non tanto per la qualità e la loro efficacia nel filtrare le particelle virali, ma per la loro quantità. Alcuni esperti, infatti, ora suggeriscono chedue, in specifiche combinazioni, potrebbe aiutare a frenare la diffusione delle varianti del coronavirus più trasmissibili e contagiose. Sicuramente le migliori rimangono quelle con il filtro, precisano gli esperti, ma vanno bene anche quelle chirurgiche coperte da quelle di stoffa. La differenza tra una o duesul viso, chiarisce il Washington Post, è come ricevere due dosi di un vaccino contro il ...

