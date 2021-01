Dopo le polemiche su Sanremo, Amadeus cita Aristotele in un post Instagram (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa”. Così recita l’immagine apparsa in queste ore sul profilo di coppia di Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo: si tratta di una citazione del filosofo greco Aristotele che giunge, senza alcun riferimento diretto, a un giorno di distanza dalle polemiche inerenti la possibilità di ospitare pubblico (o figuranti) al Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo. Ieri un tweet del ministro della Cultura Dario Franceschini esprimeva orientamento contrario alla possibilità di avere persone in sala durante la manifestazione canora, considerando l’Ariston un teatro e non uno studio televisivo. “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa”. Così rel’immagine apparsa in queste ore sul profilo di coppia die della moglie Giovanna Civitillo: si tratta di unazione del filosofo grecoche giunge, senza alcun riferimento diretto, a un giorno di distanza dalleinerenti la possibilità di ospitare pubblico (o figuranti) al Teatro Ariston durante la prossima edizione del Festival di, previsto dal 2 al 6 marzo. Ieri un tweet del ministro della Cultura Dario Franceschini esprimeva orientamento contrario alla possibilità di avere persone in sala durante la manifestazione canora, considerando l’Ariston un teatro e non uno studio televisivo. “Il Teatro Ariston di #è un teatro come tutti gli altri e quindi, ...

raffaellapaita : Quando c’è da affrontare un problema per #LaSpezia io sono sempre in prima linea, senza polemiche, per il bene dell… - paolominervino : RT @Moonlightshad1: Dopo quello che ha detto Renzi allo sceicco nessuno vorrebbe più avere a che fare con lui. Qua invece abbiamo giornali… - Frankf1842 : RT @Moonlightshad1: Dopo quello che ha detto Renzi allo sceicco nessuno vorrebbe più avere a che fare con lui. Qua invece abbiamo giornali… - HuffPostItalia : Dopo le polemiche su Sanremo, Amadeus cita Aristotele in un post Instagram - MarcoTalluto : RT @Moonlightshad1: Dopo quello che ha detto Renzi allo sceicco nessuno vorrebbe più avere a che fare con lui. Qua invece abbiamo giornali… -