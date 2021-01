Diletta Leotta-Can Yaman, tutta una farsa? Oggi dice di sì: “Probabilmente solo una…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) In molti danno per certa la partecipazione della star della soap Daydreamer a Sanremo. E se sul palco dell'Ariston c'è Can Yaman, inevitabile pensare alla presenza di Diletta Leotta, che Amadeus avrebbe scelto come co-conduttrice in una delle serate del Festival. Insomma, gli intrecci non mancano e i segnali social sono fin troppo evidenti. Quasi esagerati.caption id="attachment 109529" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionCan e Diletta sono davvero una coppia di cuori? La rivista Oggi risponde così: "...Probabilmente solo una coppia di amici e di affari. Tanto che c’è chi è pronto a giurare che Diletta presto sbarcherà anche in Turchia dove potrebbe diventare la nuova eroina bionda delle serie tv in salsa ottomana..."embedcontent ... Leggi su golssip (Di venerdì 29 gennaio 2021) In molti danno per certa la partecipazione della star della soap Daydreamer a Sanremo. E se sul palco dell'Ariston c'è Can, inevitabile pensare alla presenza di, che Amadeus avrebbe scelto come co-conduttrice in una delle serate del Festival. Insomma, gli intrecci non mancano e i segnali social sono fin troppo evidenti. Quasi esagerati.caption id="attachment 109529" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/captionCan esono davvero una coppia di cuori? La rivistarisponde così: "...una coppia di amici e di affari. Tanto che c’è chi è pronto a giurare chepresto sbarcherà anche in Turchia dove potrebbe diventare la nuova eroina bionda delle serie tv in salsa ottomana..."embedcontent ...

infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman: 'notte di passione in camera' [FOTO] - coondivido : Nel 2021 il nuovo Postalmarket. Testimonial Diletta Leotta: Stiamo tornando a casa vostra tra …. Il timer sul sito… - zazoomblog : Can Yaman e Diletta Leotta sono una nuova coppia? Arriva la frecciatina di Daniele Scardina - #Yaman #Diletta… - FQMagazineit : Daniele Scardina, un fan prende in giro il pugile per il flirt di Diletta Leotta e Can Yaman: lui replica così - Noovyis : (Daniele Scardina, un fan prende in giro il pugile per il flirt di Diletta Leotta e Can Yaman: lui replica così) P… -