Vite al limite su Real Time: la storia di Robin e Garrett (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Robin McKinley e Garrett Rogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna (Robin) e di suo nipote, figlio del fratello Chris: Garrett. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire. Vite al limite – Robin e Garrett Robin, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 dialcon protagonistiMcKinley eRogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna () e di suo nipote, figlio del fratello Chris:. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire.al, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ...

maryilritorno : RT @samgam75: @Gobbo76_ @mircoDmirco C'è un limite a tutto. Mettere gli embrioni in competizione con vite umane è spregevole. Sì, gli embri… - samgam75 : @Gobbo76_ @mircoDmirco C'è un limite a tutto. Mettere gli embrioni in competizione con vite umane è spregevole. Sì,… - Syd70262455 : @dayane_bruxinha Sappiamo già, comunque sto buonismo ha rotto il cazzo. Ora mi guardo vite al limite e mi ingolfo d… - raspa90 : RT @tvblogit: Vite Al Limite: Joe Wexler pesava 362 chilogrammi. Come sta oggi? - tvblogit : Vite Al Limite: Joe Wexler pesava 362 chilogrammi. Come sta oggi? -