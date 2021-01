Sampdoria, Audero si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenarmi con Buffon e Pirlo» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emil Audero ha raccontato i suoi anni e la sua esperienza alla Juventus Emil Audero, all’anti vigilia della sfida tra Sampdoria e Juventus, ha raccontato la sua giovane esperienza in maglia bianconera. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Buffon – «Alla Juventus ero un ragazzino e ho avuto la fortuna di allenarmi con Buffon, vedere il suo carisma dentro e fuori dal campo. In quegli anni cercavo di prendere qualsiasi cosa da quei campioni e con Pirlo siamo stati tante volte a provare qualche punizione: l’esito è stato quasi sempre negativo per me». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emilhato i suoi anni e la sua esperienza alla Juventus Emil, all’anti vigilia della sfida trae Juventus, hato la sua giovane esperienza in maglia bianconera. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Alla Juventus ero un ragazzino e holadicon, vedere il suo carisma dentro e fuori dal campo. In quegli anni cercavo di prendere qualsiasi cosa da quei campioni e consiamo stati tante volte a provare qualche punizione: l’esito è stato quasi sempre negativo per me». Leggi su Calcionews24.com

