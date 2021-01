Il video-appello di Piero Pelù per Patrick Zaki: “Per favore liberatelo, ora” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Poche parole in inglese, lente e scandite. Il video-messaggio che Piero Pelù ha voluto registrare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cari a febbraio 2020 con l’accusa di sovversione e tuttora in carcere, è chiaro. “Amo l’Egitto e la sua millenaria cultura. Per questo chiedo: per favore, liberate Patrick Zaki. Ora. Grazie”, dice il cantante. L’appello è stato pubblicato sui canali social di Pelù che, pur rivolgendosi direttamente all’Egitto, su Twitter ha taggato Amnesty Italia che da mesi porta avanti la campagna per liberare lo studente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Poche parole in inglese, lente e scandite. Il-messaggio cheha voluto registrare per, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cari a febbraio 2020 con l’accusa di sovversione e tuttora in carcere, è chiaro. “Amo l’Egitto e la sua millenaria cultura. Per questo chiedo: per, liberate. Ora. Grazie”, dice il cantante. L’è stato pubblicato sui canali social diche, pur rivolgendosi direttamente all’Egitto, su Twitter ha taggato Amnesty Italia che da mesi porta avanti la campagna per liberare lo studente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : 'Non sei più una persona, ti tolgono la dignità umana. Sei un numero', il commovente racconto di Sami Modiano, sopr… - TgrMolise : 'Sbloccare i #cantieri è la strada per rilanciare #edilizia e più in generale #economia'. L'appello dei costruttori… - Tg3web : Ha salutato la mamma con un biglietto poi non è più tornata a casa. Si cerca Selena, sparita dopo aver fatto amiciz… - Carmela_oltre : RT @TgrMolise: 'Sbloccare i #cantieri è la strada per rilanciare #edilizia e più in generale #economia'. L'appello dei costruttori molisani… - mamuam : RT @cnsas_official: Quest'anno non è come tutti gli anni. L'appuntamento con Sicuri con la Neve per una volta si ferma per dare spazio a un… -

Ultime Notizie dalla rete : video appello Il video-appello di Francesco Pannofino, testimonial di UNHCR, per garantire istruzione a 700 mila bambini Video - La Stampa Il femminicidio di Caccamo, l'appello dei genitori di Roberta:"Chi sa parli"

Secondo gli inquirenti, dopo una lite con la fidanzata, l'avrebbe strangolata e poi si sarebbe disfatto del corpo tentando di bruciarlo e gettandolo in un burrone nelle campagne di Caccamo. E sempre l ...

Kalecia Williams, sedicenne uccisa in albergo. Lo sguardo della ragazza che vede entrare l’assassino VIDEO

Kalecia Williams è stata uccisa nella sua stanza d’albergo ad Atlanta lo scorso 26 dicembre. La 16enne solo mezz’ora prima stava registrando un video per TikTok. Un video inquietante a rivederlo ora.

Secondo gli inquirenti, dopo una lite con la fidanzata, l'avrebbe strangolata e poi si sarebbe disfatto del corpo tentando di bruciarlo e gettandolo in un burrone nelle campagne di Caccamo. E sempre l ...Kalecia Williams è stata uccisa nella sua stanza d’albergo ad Atlanta lo scorso 26 dicembre. La 16enne solo mezz’ora prima stava registrando un video per TikTok. Un video inquietante a rivederlo ora.