Ecco i primi device Samsung a ricevere le patch di sicurezza di febbraio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo l'aggiornamento G98XXS6CUA8 con le patch di febbraio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 28 gennaio 2021)Galaxy S20,Galaxy S20+ eGalaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo l'aggiornamento G98XXS6CUA8 con lediL'articolo proviene da TuttoAndroid.

virginiaraggi : Ecco la moneta dedicata ai 150 anni di Roma Capitale. È stata emessa oggi dalla Zecca dello Stato. Ringrazio Alfons… - carlaruocco1 : La Pianura Padana ha il tasso di mortalità da smog più alto in Europa, con #Brescia e #Bergamo ai primi posti della… - LidiaRizzo7 : RT @ANPALServizi: ???? #DalleRegioni @RegioneER Ecco i primi 5 webinar di febbraio sulla ricerca di lavoro organizzati dai cpi di Reggio Em… - SimonaBosch : @Nenia90 @emmevilla @ispionline @UNESCO Ecco, diciamo però che le differenze si sono viste dopo... Lo stesso in au… - notizieCAD : RT @_andrea_lisis: #Digeat2021, ecco cosa vi siete persi nei primi tre giorni del presente. Cosa succederà oggi? ???? Non dovete preoccuparvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco primi Veicoli elettrici, la nuova frontiera Vitesco: ecco i primi diplomati nelle tecnologie del futuro La Nazione Apple primo produttore di smartphone nel Q4 2020; Samusung in testa per tutto l'anno

Il quarto trimestre 2020 in controtendenza ha permesso al mercato degli smartphone di continuare il recupero dopo la grande frenata del primi mesi di pandemia. Apple sugli scudi, grazie ai nuovi iPhon ...

Donne al potere nel mondo: chi sono e dove governano

Qual è la situazione delle donne al potere nel mondo? Secondo dati del 2019, al Parlamento europeo siede il 36% di donne. Lo scenario attuale in tutti i continenti ...

Il quarto trimestre 2020 in controtendenza ha permesso al mercato degli smartphone di continuare il recupero dopo la grande frenata del primi mesi di pandemia. Apple sugli scudi, grazie ai nuovi iPhon ...Qual è la situazione delle donne al potere nel mondo? Secondo dati del 2019, al Parlamento europeo siede il 36% di donne. Lo scenario attuale in tutti i continenti ...