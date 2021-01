Ascolti tv, per La caserma buona la prima ma il format convince a metà (Di giovedì 28 gennaio 2021) Buoni i dati di esordio per la prima puntata de La caserma, nonostante una serata caratterizzata anche dallo sport con la partita su Rai 1. Il programma di Rai 2 tiene botta e non si distanzia moltissimo da Canale 5 dove purtroppo, va detto, Made in Italy continua a non brillare. Un vero peccato per la fictiond i Canale 5 che meritava ben altri Ascolti, essendo un ottimo prodotto. Ma ormai il pubblico della rete è così assuefatto ai format pattume, che non riconosce più la qualità di ciò che si presenta. Peccato davvero. Rai 2 quindi dopo l’ottimo risultato portato a casa con la quinta edizione del Il collegio, almeno per ora, si assicura buoni Ascolti anche per il mercoledì sera. Il format per il momento ci ha convinto solo a metà, troppo simile infatti al reality con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Buoni i dati di esordio per lapuntata de La, nonostante una serata caratterizzata anche dallo sport con la partita su Rai 1. Il programma di Rai 2 tiene botta e non si distanzia moltissimo da Canale 5 dove purtroppo, va detto, Made in Italy continua a non brillare. Un vero peccato per la fictiond i Canale 5 che meritava ben altri, essendo un ottimo prodotto. Ma ormai il pubblico della rete è così assuefatto aipattume, che non riconosce più la qualità di ciò che si presenta. Peccato davvero. Rai 2 quindi dopo l’ottimo risultato portato a casa con la quinta edizione del Il collegio, almeno per ora, si assicura buonianche per il mercoledì sera. Ilper il momento ci ha convinto solo a, troppo simile infatti al reality con ...

Capo Plaza è la superstar della trap introspettiva

Con l’atteso secondo album Plaza, il 22enne salernitano Capo Plaza porta in Italia la drill, sottogenere della trap. E contribuisce all’impresa più difficile: fare in modo che la musica preferita dall ...

