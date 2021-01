Roma Tre, incontro con Erri De Luca: condividere per non dimenticare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – condividere per non dimenticare. È questo lo spirito che ha animato, nell’ambito delle commemorazioni in occasione della Giornata della Memoria, il dialogo a distanza tra Erri De Luca, scrittore che ha dedicato molte delle sue opere al tema della Shoah e al recupero della lingua yiddish, e 5000 studenti di tutta Italia. Promosso dall’Universita’ degli Studi Roma Tre, in collaborazione con la Coalizione Italiana per i Diritti e le Liberta’ Civili, il dibattito digitale ha ospitato anche l’intervento del Presidente della Comunita’ Ebraica, Ruth Dureghello. Dopo i saluti d’apertura del Prorettore Marco Ruotolo, l’appuntamento – moderato e coordinato dal Professor Patrizio Gonnella, Presidente dell’Associazione Antigone e della Coalizione Italiana per le Liberta’ e i Diritti Civili ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per non. È questo lo spirito che ha animato, nell’ambito delle commemorazioni in occasione della Giornata della Memoria, il dialogo a distanza traDe, scrittore che ha dedicato molte delle sue opere al tema della Shoah e al recupero della lingua yiddish, e 5000 studenti di tutta Italia. Promosso dall’Universita’ degli StudiTre, in collaborazione con la Coalizione Italiana per i Diritti e le Liberta’ Civili, il dibattito digitale ha ospitato anche l’intervento del Presidente della Comunita’ Ebraica, Ruth Dureghello. Dopo i saluti d’apertura del Prorettore Marco Ruotolo, l’appuntamento – moderato e coordinato dal Professor Patrizio Gonnella, Presidente dell’Associazione Antigone e della Coalizione Italiana per le Liberta’ e i Diritti Civili ...

ItalianAirForce : #AccaddeOggi 83 anni fa, alle ore 07:28, tre velivoli SIAI S.79, con i nominativi I-BISE, I-MONI, I-BRUN, decollar… - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO #Roma | Contatti per #Silvestri: corsa a tre per il portiere del #Verona ? ?? #CMITmercato via… - cuenews_it : Durante il rastrellamento del ghetto di #Roma nel 1943 ci furono tre medici che inventarono una malattia per salvar… - DavideCovello : RT @ecambiaghi: Se passiamo domani, abbiamo questo, ogni tre giorni: Inter-Juve Juve-Roma Juve-Inter Napoli-Juve Porto-Juve Ready? - LorenzoSassi : Emergenza clochard, circolo romano si converte in centro per i senzatetto Nella capitale 10 i decessi negli ultimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tre Roma Tre, incontro con Erri De Luca: condividere per non dimenticare - RomaDailyNews RomaDailyNews Discarica di Albano: tre Comuni, comitati e Asl contro gli affittuari di Cerroni

È lunga un chilometro la lista degli Enti pubblici, associazioni e comitati territoriali che si stanno opponendo al riavvio della discarica di Albano-Roncigliano, l’immondezzaio situato al confine dei ...

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme: l'incontro segreto a Roma

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. Diletta Leotta, conduttrice sportiva Dazn pronta al debutto sul grande schermo e l’attore di “DayDreamer” Can Yaman si sono ...

È lunga un chilometro la lista degli Enti pubblici, associazioni e comitati territoriali che si stanno opponendo al riavvio della discarica di Albano-Roncigliano, l’immondezzaio situato al confine dei ...Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. Diletta Leotta, conduttrice sportiva Dazn pronta al debutto sul grande schermo e l’attore di “DayDreamer” Can Yaman si sono ...