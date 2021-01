Quei morti di freddo che non rientrano in nessun bollettino Covid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva acceso una candela per scaldarsi Marian Barzyczak, 61enne di origine polacca, ormai da tempo insieme alla compagna inquilino stabile della torretta in disuso di piazzale del Verano, a Roma. Dapprima il fuoco per ripararsi dal freddo, d’improvviso il rogo nel riparo rabberciato la notte del 3 gennaio scorso, poi la morte dopo nove giorni di agonia. “Una morte ignobile, prevedibile e sicuramente evitabile”, afferma Maria Tridico, presidente dell’associazione Assobus onlus, impegnata nel supporto degli ustionati. “Marian – sottolinea – è morto di freddo, non per le ustioni. All’alba del 2021, nella grande e immensa Roma, si muore ancora di freddo”. Nella Capitale Marian non è l’unico a perire in queste condizioni. Lui è solo un anello della catena di vittime di queste settimane. Da inizio anno sono cinque i decessi tra i senza fissa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva acceso una candela per scaldarsi Marian Barzyczak, 61enne di origine polacca, ormai da tempo insieme alla compagna inquilino stabile della torretta in disuso di piazzale del Verano, a Roma. Dapprima il fuoco per ripararsi dal, d’improvviso il rogo nel riparo rabberciato la notte del 3 gennaio scorso, poi la morte dopo nove giorni di agonia. “Una morte ignobile, prevedibile e sicuramente evitabile”, afferma Maria Tridico, presidente dell’associazione Assobus onlus, impegnata nel supporto degli ustionati. “Marian – sottolinea – è morto di, non per le ustioni. All’alba del 2021, nella grande e immensa Roma, si muore ancora di”. Nella Capitale Marian non è l’unico a perire in queste condizioni. Lui è solo un anello della catena di vittime di queste settimane. Da inizio anno sono cinque i decessi tra i senza fissa ...

