Libici in cura a Milano | verifiche su consolato e servizi in campo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) MILANO – Si allarga alle “dinamiche che hanno consentito ai due presunti aggressori di allontanarsi dal territorio nazionale e su eventuali connivenze o complicità in ambito consolare e, in generale, sulle modalità di arrivo in Italia dei combattenti libici” l’indagine della questura di Milano sul caso dei tre combattenti libici feriti curati al gruppo San Donato. Due di loro rientrarono subito in patria- senza dunque rispondere di un reato commesso in Italia- dopo aver accoltellato un connazionale nel gennaio 2020 a Milano.