**Governo: Zingaretti, 'passaggio strettissimo, chiamati a scelte importanti'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Nella riunione del nostro gruppo al Senato mi è capitato tra le altre cose di dire che siamo in un passaggio strettissimo della storia democratica. Gli eventi che sono seguiti confermano questa lettura e siamo di nuovo chiamati a scelte importanti per il futuro della Repubblica". Lo dice Nicola Zingaretti alla direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Nella riunione del nostro gruppo al Senato mi è capitato tra le altre cose di dire che siamo in undella storia democratica. Gli eventi che sono seguiti confermano questa lettura e siamo di nuovoper il futuro della Repubblica". Lo dice Nicolaalla direzione del Pd.

