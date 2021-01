Governo: Zingaretti, ‘apertura crisi errore politico sbagliato e grave’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “L’irresponsabile apertura di una crisi di Governo” è stato “un errore politico, sbagliato e grave e che ha prodotto sconcerto nell’opinione pubblica e incredulità nei governi delle altre democrazie europee. Ha allontanato la politica dal sentire comune di milioni di italiani che da mesi lottano per resistere e per non rinunciare alle loro prospettive di vita”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – “L’irresponsabile apertura di unadi” è stato “une grave e che ha prodotto sconcerto nell’opinione pubblica e incredulità nei governi delle altre democrazie europee. Ha allontanato la politica dal sentire comune di milioni di italiani che da mesi lottano per resistere e per non rinunciare alle loro prospettive di vita”. Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

