Fmi | aspettando vaccini | mercati sostenuti da politiche monetarie e fiscali**

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. -(Adnkronos) – “L’approvazione e il lancio deihanno aumentato le aspettative di una ripresa globale, nonostante l’aumento dei casi COVID-19 e le persistenti incertezze sulle prospettive economiche” ma “fino a quando inon saranno ampiamente disponibili, il rally deie la ripresa economica rimarranno basati sul continuo sostegno della politica monetaria e fiscale”. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nell’aggiornamento del Global Financial Stability Report osservando come “una distribuzione diseguale deirischia di acuire le vulnerabilità finanziarie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

