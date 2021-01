Atalanta, Gosens: “Queste sono le vittorie più belle, vogliamo arrivare fino in fondo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Atalanta supera il turno in Coppa Italia: battuta la Lazio in rimonta per 3-2. I nerazzurri passano in semifinale nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ora affronteranno la vincente tra Napoli e Spezia.caption id="attachment 1074327" align="alignnone" width="1024" Robin Gosens, Atalanta (Getty Images)/captionLE PAROLE DI GosensL'esterno nerazzurro Robin Gosens commenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "sono Queste le vittorie più belle nel calcio. Vuol dire che siamo una squadra vera. Ricordo solo un'occasione grande da parte della Lazio, per il resto non abbiamo mai rischiato. Peccato per il giallo contro il Milan, non sarò in campo contro la Lazio. Ci penseranno i miei compagni. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'supera il turno in Coppa Italia: battuta la Lazio in rimonta per 3-2. I nerazzurri passano in semifinale nonostante l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ora affronteranno la vincente tra Napoli e Spezia.caption id="attachment 1074327" align="alignnone" width="1024" Robin(Getty Images)/captionLE PAROLE DIL'esterno nerazzurro Robincommenta il risultato ai microfoni di Rai Sport: "lepiùnel calcio. Vuol dire che siamo una squadra vera. Ricordo solo un'occasione grande da parte della Lazio, per il resto non abbiamo mai rischiato. Peccato per il giallo contro il Milan, non sarò in campo contro la Lazio. Ci penseranno i miei compagni. ...

LALAZIOMIA : COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Gosens: “Abbiamo difeso come leoni e meritato il passaggio del turno”… - tancredipalmeri : Johan Mojica in esclusiva al @VBarCaracol : “Mi trovavo bene all’Atalanta ma Gasperini non aveva intenzione di togl… - pasqualinipatri : COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, Gosens: “Abbiamo difeso come leoni e meritato il passaggio del turno”… - ItaSportPress : Atalanta, Gosens: 'Queste sono le vittorie più belle, vogliamo arrivare fino in fondo' - - Marrakent : RT @peelliwastaken: Bangsbo a Gosens quando l'Atalanta è in 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gosens Atalanta, Gosens: “Queste sono le vittorie più belle, vogliamo arrivare fino in fondo” ItaSportPress Coppa Italia: Atalanta-Lazio 3-2

Atalanta batte Lazio 3-2 (2-2). Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle (43' st Caldara), Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi (14' st D.Zapata), Miranchuck (14' st De Roon); ...

Gol, errori e spettacolo: l'Atalanta in 10 elimina la Lazio (3-2) e va in semifinale

Al 53' Palomino è stato espulso per aver fermato Lazzari lanciato a rete, ma l'Atalanta in inferiorità numerica è tornata in vantaggio con Miranchuk (57'). Dea contro la vincente di Napoli-Spezia. Pas ...

Atalanta batte Lazio 3-2 (2-2). Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle (43' st Caldara), Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi (14' st D.Zapata), Miranchuck (14' st De Roon); ...Al 53' Palomino è stato espulso per aver fermato Lazzari lanciato a rete, ma l'Atalanta in inferiorità numerica è tornata in vantaggio con Miranchuk (57'). Dea contro la vincente di Napoli-Spezia. Pas ...