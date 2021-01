Alfonso Signorini, stoccata alla Rai: “Hanno schierato chiunque contro di me. Non temo Milly Carlucci” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 25 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha colto l’occasione per lanciare una stoccatina alla Rai. Come sappiamo, l’edizione prolungata di quest’anno è frutto della pandemia e del bisogno di portare (o meglio tenere) in televisione un programma di alto intrattenimento per gli italiani e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 25 gennaio, il conduttoreha colto l’occasione per lanciare una stoccatinaRai. Come sappiamo, l’edizione prolungata di quest’anno è frutto della pandemia e del bisogno di portare (o meglio tenere) in televisione un programma di alto intrattenimento per gli italiani e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

