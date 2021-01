Uomini e donne presto in versione Vip? Le indiscrezioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Stando alle indiscrezioni, sarebbero in arrivo delle novità per tutti gli amanti di Uomini e donne. Pare infatti che si stia studiando una versione Vip del programma di Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda in prima serata, una volta alla settimana su canale 5. Sempre stando alle indiscrezioni, Giulia De Lellis sarebbe in pole position per il ruolo di opinionista, anche se nelle ultime ore è spuntato pure il nome di Tommaso Zorzi. Ma vediamo nel dettaglio la clamorosa notizia pubblicata dal settimanale NuovoTV. presto in arrivo Uomini e donne Vip? I fan di Uomini e donne potrebbero presto vedere in TV una versione del tutto nuova del loro ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Stando alle, sarebbero in arrivo delle novità per tutti gli amanti di. Pare infatti che si stia studiando unadel programma di Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda in prima serata, una volta alla settimana su canale 5. Sempre stando alle, Giulia De Lellis sarebbe in pole position per il ruolo di opinionista, anche se nelle ultime ore è spuntato pure il nome di Tommaso Zorzi. Ma vediamo nel dettaglio la clamorosa notizia pubblicata dal settimanale NuovoTV.in arrivo? I fan dipotrebberovedere in TV unadel tutto nuova del loro ...

UffiziGalleries : #26gennaio #GalleriedegliUffizi #Giornatadellamemoria Terre di esilio, terre di confino è il titolo della mattinat… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - valedc20 : Domani è la #Giornatadellamemoria, ma se il ricordo del passato non ci rende persone migliori nel presente, ora, no… - ValeFe7 : @Alessan88657163 No vabbè adoroooooooooooo..???? ma se non era 'libera' di farsi una storia dentro la casa.. va a Uom… -