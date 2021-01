Ufficiale | Lorenzo Colombo in prestito alla Cremonese

(Di martedì 26 gennaio 2021) Attraverso una notasul proprio sito, laha ufficializzato l’arrivo indal Milan di. Il giovane attaccante rossonero andrà così a giocare la seconda parte di stagione in Serie B, dopo aver visto poco il campo in questa prima parte. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

