The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith nel cast del prequel Netflix (Di martedì 26 gennaio 2021) Jodie Turner-Smith, protagonista di Queen & Slim, ha fatto il suo ingresso nel cast di The Witcher: Blood Origin, prequel dell'hit Netflix The Witcher. Netflix ha annunciato la partecipazione di Jodie Turner-Smith nel ruolo di Éile in The Witcher: Blood Origin, una serie live-action in sei episodi, prequel di The Witcher. Éile, una guerriera con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021), protagonista di Queen & Slim, ha fatto il suo ingresso neldi Thedell'hitTheha annunciato la partecipazione dinel ruolo di Éile in The, una serie live-action in sei episodi,di The. Éile, una guerriera con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano ...

