Salvini “Mettere fine a questa vergogna e tornare al voto” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Spero che la parola passi agli italiani. Noi siamo pronti a votare in Aula quello che serve al paese. Poi mettiamo fine a questa vergogna. Il centrodestra ha una posizione unitaria”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) “Spero che la parola passi agli italiani. Noi siamo pronti a votare in Aula quello che serve al paese. Poi mettiamo. Il centrodestra ha una posizione unitaria”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al termine del vertice del centrodestra. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : #Salvini: governo col Pd? Non scherziamo. Come fai a mettere insieme due visioni del mondo completamente diverse? O… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho ricordato all’avvocato Conte che mettere sullo stesso piano USA e Cina, come ha fatto lui, è follia. L… - matteosalvinimi : #Salvini: Mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto è un dovere: non state cercando dei 'volenteros… - LPincia : RT @ItalicaTestudo: Non lo saprete mai finché non ce ne darete la possibilità Avreste potuto farlo a agosto 2019, ma avete preferito tirar… - CorriereCitta : Salvini “Mettere fine a questa vergogna e tornare al voto” -