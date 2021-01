Pietro non parla. Roberta forse uccisa dalla gelosia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tiziana Paolocci L'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'ipotesi di una lite dopo una festa Un interrogatorio durato tutta la notte. Poi ai polsi Pietro Morreale, 19 anni, sono scattate le manette per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. È stato proprio lui a indicare il burrone a Caccamo, in provincia di Palermo, dove giaceva il corpo semicarbonizzato della giovane. Ma non ha confessato l'omicidio, come ha chiarito Giuseppe Di Cesare, l'avvocato dell'indagato. Il ragazzo si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere, ma le indagini hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Ha blaterato qualcosa, poi si è contraddetto, ma ha attirato da subito i sospetti su di lui. Il magistrato del resto aveva ascoltato in caserma una decina di giovani, per lo più coppie, in qualità di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Tiziana Paolocci L'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'ipotesi di una lite dopo una festa Un interrogatorio durato tutta la notte. Poi ai polsiMorreale, 19 anni, sono scattate le manette per la morte della fidanzataSiragusa. È stato proprio lui a indicare il burrone a Caccamo, in provincia di Palermo, dove giaceva il corpo semicarbonizzato della giovane. Ma non ha confessato l'omicidio, come ha chiarito Giuseppe Di Cesare, l'avvocato dell'indagato. Il ragazzo si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere, ma le indagini hanno fatto emergere diverse incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Ha blaterato qualcosa, poi si è contraddetto, ma ha attirato da subito i sospetti su di lui. Il magistrato del resto aveva ascoltato in caserma una decina di giovani, per lo più coppie, in qualità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pietro non Pietro non parla. Roberta forse uccisa dalla gelosia il Giornale "I criteri per ottenere i ristori ci mettono ancora fuori gioco"

Roberta Siragusa, il legale di Pietro Morrale: “È distrutto dalla morte della fidanzata”

Adolescenti normali e niente lasciava presagire una tragedia. La tragedia è avvenuta a Caccamo, in provincia di Palermo, una cittadina ora sotto choc. Quest'oggi infatti si è tenuto davanti al pm l'in ...

