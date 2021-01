Inter, con Antonio Conte nessuno meglio di te: la classifica di Serie A dell’ultimo anno e mezzo (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualche critica, dei punti persi per strada, ma anche risultati che nell’ultimo anno e mezzo non ha raggiunto nessuno. Il bilancio dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, che dura esattamente da una stagione e mezza di Serie A, dopo cinquantasette giornate di campionato vede i nerazzurri in testa alla speciale classifica che prende in considerazione la scorsa annata e quella in corso. 123 i punti conquistati, la Juventus insegue a 119 con una partita in meno, dunque non potrebbe comunque scavalcare la squadra di Conte. Nella graduatoria, per ovvi motivi, non sono inserite le neopromosse e le retrocesse al termine dello scorso campionato. A volte sulla graticola, non troppo amato da una parte della tifoseria, ma i ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualche critica, dei punti persi per strada, ma anche risultati che nell’ultimonon ha raggiunto. Il bilancio dell’avventura disulla panchina dell’, che dura esattamente da una stagione e mezza diA, dopo cinquantasette giornate di campionato vede i nerazzurri in testa alla specialeche prende in considerazione la scorsa annata e quella in corso. 123 i punti conquistati, la Juventus insegue a 119 con una partita in meno, dunque non potrebbe comunque scavalcare la squadra di. Nella graduatoria, per ovvi motivi, non sono inserite le neopromosse e le retrocesse al termine dello scorso campionato. A volte sulla graticola, non troppo amato da una parte della tifoseria, ma i ...

