Covid, a Napoli parte il protocollo per le cure con raloxifene a casa (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dalla giornata di oggi i medici di base di Milano, Bergamo, Roma e Napoli hanno un nuovo protocollo sanitario per il trattamento a domicilio delle persone positive a Covid. Il trattamento farmacologico si compone dalla cura a raloxifene ed un monitoraggio in telemedicina attraverso un kit dedicato che consente loro di monitorare l’evoluzione della malattia, in stretto collegamento con la struttura ospedaliera di riferimento: Humanitas (Milano e Bergamo), Spallanzani (Roma) e Monaldi (Napoli). Il medico di base potrà quindi inserire un paziente positivo paucisintomatico a Roma, Milano, Bergamo o Napoli in questo nuovo protocollo sanitario in stretto contatto con la struttura ospedaliera dedicata. Il medico di base ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dalla giornata di oggi i medici di base di Milano, Bergamo, Roma ehanno un nuovosanitario per il trattamento a domicilio delle persone positive a. Il trattamento farmacologico si compone dalla cura aed un monitoraggio in telemedicina attraverso un kit dedicato che consente loro di monitorare l’evoluzione della malattia, in stretto collegamento con la struttura ospedaliera di riferimento: Humanitas (Milano e Bergamo), Spallanzani (Roma) e Monaldi (). Il medico di base potrà quindi inserire un paziente positivo paucisintomatico a Roma, Milano, Bergamo oin questo nuovosanitario in stretto contatto con la struttura ospedaliera dedicata. Il medico di base ha ...

