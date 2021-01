Un’ex concorrente cacciata dallo studio del GF VIP 5? Il comunicato ufficiale per smentire tutto (Di lunedì 25 gennaio 2021) In questa edizione del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto. Ultima cosa, parecchio bizzarra, a pochi minuti dalla diretta. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno deciso di fare un comunicato per prendere le distanze da alcune indiscrezioni che sono state riportate oggi su diversi siti on line e testate. Ma la cosa che fa parecchio sorridere è che queste indiscrezioni ( sempre che ci si riferisca a esse) arrivano da Casa Chi. A lanciarle è stato Gabriele Parpiglia che lavora per la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini e che lavora per casa Chi, dove lo stesso conduttore, partecipa ogni settimana ( non sa quello che i suoi giornalisti diranno?). Questo succede quando si fa mettono le mani in pasta in mille cose e poi si perde il baricentro. Sta di fatto che questa situazione, ha portato i produttori del GF a prendere le distanze, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) In questa edizione del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di. Ultima cosa, parecchio bizzarra, a pochi minuti dalla diretta. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno deciso di fare unper prendere le distanze da alcune indiscrezioni che sono state riportate oggi su diversi siti on line e testate. Ma la cosa che fa parecchio sorridere è che queste indiscrezioni ( sempre che ci si riferisca a esse) arrivano da Casa Chi. A lanciarle è stato Gabriele Parpiglia che lavora per la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini e che lavora per casa Chi, dove lo stesso conduttore, partecipa ogni settimana ( non sa quello che i suoi giornalisti diranno?). Questo succede quando si fa mettono le mani in pasta in mille cose e poi si perde il baricentro. Sta di fatto che questa situazione, ha portato i produttori del GF a prendere le distanze, ...

