The Marksman, action thriller con Liam Neeson, ancora primo al box office USA

The Marksman, action thriller con Liam Neeson, conserva la prima posizione al box office USA per la seconda settimana consecutiva con un incasso di due milioni di dollari che porta il film a 6 milioni totali. In The Marksman, Liam Neeson interpreta un allevatore con un passato da tiratore scelto della Marina che opera al confine con l'Arizona e diventa l'improbabile difensore di un ragazzino messicano che fugge disperatamente dagli assassini del cartello.

Liam Neeson, l'action-thriller The Marksman è primo al box-office USA

Il film con protagonista Liam Neeson, The Marksman, guida la classifica del botteghino americano, condizionato dai problemi legati alla pandemia.

