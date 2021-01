Switch Pro potrebbe non sfruttare completamente la potenza aggiuntiva (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un modello più potente di Nintendo Switch potrebbe non portare i benefici che i fan si aspettano, poiché la potenza aggiuntiva della console potrebbe finire per non essere completamente utilizzata. Parlando con Nintendo Everything, il co-fondatore e vicepresidente di Engine Software Ruud van de Moosdijk ha commentato il presunto nuovo Switch "potenziato", dicendo che più potenza sarebbe sicuramente utile, ma finirebbe per non essere utilizzata, per far girare al meglio i giochi su ogni modello. "A dire il vero, la nostra opinione su questo potrebbe essere controintuitiva per molte persone. Certo, sarebbe bello avere più RAM o GPU / CPU più veloci rispetto a prima, ma se è ancora considerata la stessa piattaforma devi assicurarti che il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un modello più potente di Nintendonon portare i benefici che i fan si aspettano, poiché ladella consolefinire per non essereutilizzata. Parlando con Nintendo Everything, il co-fondatore e vicepresidente di Engine Software Ruud van de Moosdijk ha commentato il presunto nuovo"potenziato", dicendo che piùsarebbe sicuramente utile, ma finirebbe per non essere utilizzata, per far girare al meglio i giochi su ogni modello. "A dire il vero, la nostra opinione su questoessere controintuitiva per molte persone. Certo, sarebbe bello avere più RAM o GPU / CPU più veloci rispetto a prima, ma se è ancora considerata la stessa piattaforma devi assicurarti che il ...

