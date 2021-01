Roma - Dzeko, vince la realpolitik? A Trigoria al via l'operazione disgelo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Breve cronaca di un lungo addio. Non sappiamo se la quarta volta potrà essere quella giusta, ma dopo essere stato a un passo dal Chelsea (e quella volta fu lui a dire di no), dall'Inter e dalla Juve, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Breve cronaca di un lungo addio. Non sappiamo se la quarta volta potrà essere quella giusta, ma dopo essere stato a un passo dal Chelsea (e quella volta fu lui a dire di no), dall'Inter e dalla Juve, ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - capuanogio : ?? La #Roma ha aperto a uno scambio di prestiti tra #Dzeko ed #Eriksen ma da #Suning è arrivato un no secco. Non c’… - DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - rivistalaroma : EDICOLA. Una grana per la Roma: Dzeko tra due fuochi #ASRoma #DZEKO #Edicola #Fonseca #Friedkin #romaverona… - ReteSport : ???Andrea #Pugliese a #ReteSport???? 'Credo che lo screzio tra Fonseca e Dzeko nasca da un'accusa del bosniaco nei co… -