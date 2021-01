L’Allieva 4 si farà, ma Lino Guanciale dice addio alla fiction: ecco il motivo (Di lunedì 25 gennaio 2021) La quarta stagione de L’Allieva 4 si farà, ma senza Lino Guanciale. L’attore ha confermato la sua assenza, mentre ci sarà Alessandra Mastronardi. Ma ci sono tante altre novità per l’amata fiction di Rai Uno. eccole. La quarta stagione de L’Allieva Dopo l’annuncio della produzione dell’Endemol è aumentata l’attesa del grande pubblico per la nuova stagione de L’Allieva. La fiction targata Rai Uno con Alessandra Mastronardi dovrà però fare a meno di Lino Guanciale, altro protagonista. Il settimanale Di PiùTv, ha confermato l’indiscrezione, confermando però numerose novità. I numeri danno ad ogni modo ragione a Viale Mazzini: la terza stagione de L’Allieva ha avuto una ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) La quarta stagione de4 si, ma senza. L’attore ha confermato la sua assenza, mentre ci sarà Alessandra Mastronardi. Ma ci sono tante altre novità per l’amatadi Rai Uno.le. La quarta stagione deDopo l’annuncio della produzione dell’Endemol è aumentata l’attesa del grande pubblico per la nuova stagione de. Latargata Rai Uno con Alessandra Mastronardi dovrà però fare a meno di, altro protagonista. Il settimanale Di PiùTv, ha confermato l’indiscrezione, confermando però numerose novità. I numeri danno ad ogni modo ragione a Viale Mazzini: la terza stagione deha avuto una ...

