‘Grande Fratello’, Alessandro Calabrese svela perché è finita la sua storia con Denise Rossi (e spara a zero su Lidia Vella e Federica Lepanto) (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra l’ex gieffino Alessandro Calabrese e l’ex concorrente di Ex on the beach Italia 2 Denise Rossi. Abbiamo conosciuto l’ex corteggiatore grazie alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia Alessandro aveva iniziato a conoscere Federica Lepanto, salvo poi fare marcia indietro una volta scoperta la presenza in casa della sua ex fidanzata Lidia Vella. Lui e la siciliana, dopo essersi ritrovati proprio grazie al reality, avevano provato a dare una seconda chance al loro amore ma la separazione è arrivata dopo poco tempo. Dopo il Gf Calabrese aveva intrapreso una nuova esperienza televisiva a Uomini e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ giunta al capolinea lad’amore tra l’ex gieffinoe l’ex concorrente di Ex on the beach Italia 2. Abbiamo conosciuto l’ex corteggiatore grazie alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italiaaveva iniziato a conoscere, salvo poi fare marcia indietro una volta scoperta la presenza in casa della sua ex fidanzata. Lui e la siciliana, dopo essersi ritrovati proprio grazie al reality, avevano provato a dare una seconda chance al loro amore ma la separazione è arrivata dopo poco tempo. Dopo il Gfaveva intrapreso una nuova esperienza televisiva a Uomini e ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - herosmynewlv : Raga come si fanno a silenziare i post sul grande fratello? - C4R0L1N40 : RT @lvpinsbb: “tommaso è protetto dal GF” cit. sempre il grande fratello con tommaso: #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello’ È il giorno di Manuela Arcuri: l'attrice sostiene il fratello Marco, candidato nella lista di Calvi latinaoggi.eu