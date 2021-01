Di Maio, scivolone di grammatica: la rete non perdona (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma lo staff lo difende: “Nessun errore nel parlato è consentito” Luigi Di Maio torna a essere protagonista delle ilarità della rete. Il Ministro degli Esteri, intervistato da Lucia Annunciata a “Mezz’ora in più” (su Rai 3) si rende protagonista di un grossolano errore di grammatica. Il “temuto” congiuntivo, colpisce anche lui: parlando della crisi di Governo, afferma: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi”. La frase incriminata è “qualora Renzi staccava la fiducia” mentre lui avrebbe dovuto dire, staccasse. Il suo staff, visto la reazione social, è subito intervenuto chiarendo: “Nessun errore, nel parlato è ammesso”. Una giustificazione che però non regge, come sottolinea anche Vittorio Sgarbi (e non solo) su ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma lo staff lo difende: “Nessun errore nel parlato è consentito” Luigi Ditorna a essere protagonista delle ilarità della. Il Ministro degli Esteri, intervistato da Lucia Annunciata a “Mezz’ora in più” (su Rai 3) si rende protagonista di un grossolano errore di. Il “temuto” congiuntivo, colpisce anche lui: parlando della crisi di Governo, afferma: “Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi”. La frase incriminata è “qualora Renzi staccava la fiducia” mentre lui avrebbe dovuto dire, staccasse. Il suo staff, visto la reazione social, è subito intervenuto chiarendo: “Nessun errore, nel parlato è ammesso”. Una giustificazione che però non regge, come sottolinea anche Vittorio Sgarbi (e non solo) su ...

361_magazine : Scivolone di grammatica di #Dimaio 'qualora Renzi staccava' - Giordy39221323 : @AzzurraBarbuto Uno scivolone capita a chiunque ma per Di Maio sta diventando un abitudine oscena che rispecchia in… - Vito_Cipolla : RT @Libero_official: Scivolone per Luigi #DiMaio: la deputata Augusta Montaruli lo pizzica al #Senato mentre copre il labiale con la mano.… - FDI_Parlamento : RT @Libero_official: Scivolone per Luigi #DiMaio: la deputata Augusta Montaruli lo pizzica al #Senato mentre copre il labiale con la mano.… - augustamontarul : RT @Libero_official: Scivolone per Luigi #DiMaio: la deputata Augusta Montaruli lo pizzica al #Senato mentre copre il labiale con la mano.… -