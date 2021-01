Sembriamo la Longobarda, un allenatore con il modulo a farfalla ed un presidente che lo tiene in panchina senza motivo (Di domenica 24 gennaio 2021) Umiliati anche a Verona senza giocare…Sembriamo la Longobarda un allenatore con il modulo a farfalla ed un presidente che lo tiene in panchina senza motivo…O forse si. Speedy Lozanos il simbolo della decadenza azzurra e della sua incoerenza. Prima brocco ora destinatario dell’unico verbo Gattusiano “Palla al portiere e palla lunga su Chucky”… Se la colpa è dei singoli (oggi mi pare sia di Bakayoko) mi spiegate i fenomeni che hanno in rosa Verona, Spezia, Sassuolo? Siate seri… senza ritmo, senza cambi di velocità, senza capa né coda. Si passeggia tra un silenzio tattico ed un cazzotto al fegato. In principio erano i trenta tiri in porta, poi vennero i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Umiliati anche a Veronagiocare…launcon iled unche loin…O forse si. Speedy Lozanos il simbolo della decadenza azzurra e della sua incoerenza. Prima brocco ora destinatario dell’unico verbo Gattusiano “Palla al portiere e palla lunga su Chucky”… Se la colpa è dei singoli (oggi mi pare sia di Bakayoko) mi spiegate i fenomeni che hanno in rosa Verona, Spezia, Sassuolo? Siate seri…ritmo,cambi di velocità,capa né coda. Si passeggia tra un silenzio tattico ed un cazzotto al fegato. In principio erano i trenta tiri in porta, poi vennero i ...

