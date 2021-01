Letizia ti amo (Di domenica 24 gennaio 2021) Bentornata Letizia, perché a me ricordi Gardaland. Era là che si andava a riempire il tempo lasciato libero dagli scioperi contro di te. E a distanza di anni, improvvisamente, mi sento in coda per Fuga da Atlantide con gli echi dei cortei che reclamano di nuovo la tua testa cotonata. E’ passato più di un decennio e salvo una parentesi graffa come sindaco di Milano della Moratti si erano perse le tracce. Girava voce si fosse fatta ibernare in un salotto frigorifero, ma nulla di certo. Fino a quando Fontana intuisce che l’ammontare dei danni provocati da Gallera sta superando di molto quello del Recovery Fund, e con senso di responsabilità decide di sostituirlo. Punta su un volto che gode di nuova popolarità, soprattutto grazie a una serie Netflix che la cita spesso nel susseguirsi degli episodi, quello di Letizia Moratti. Letizia Maria ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Bentornata, perché a me ricordi Gardaland. Era là che si andava a riempire il tempo lasciato libero dagli scioperi contro di te. E a distanza di anni, improvvisamente, mi sento in coda per Fuga da Atlantide con gli echi dei cortei che reclamano di nuovo la tua testa cotonata. E’ passato più di un decennio e salvo una parentesi graffa come sindaco di Milano della Moratti si erano perse le tracce. Girava voce si fosse fatta ibernare in un salotto frigorifero, ma nulla di certo. Fino a quando Fontana intuisce che l’ammontare dei danni provocati da Gallera sta superando di molto quello del Recovery Fund, e con senso di responsabilità decide di sostituirlo. Punta su un volto che gode di nuova popolarità, soprattutto grazie a una serie Netflix che la cita spesso nel susseguirsi degli episodi, quello diMoratti.Maria ...

Lovely_Letizia_ : Ma posso piangere di prima mattina per xiaojun che parla in inglese e dice mi mancate, quanto amo sto ragazzo ?? - cwheryl : Amo, veramente. Non ho voglia di discutere con le persone ignoranti e stupide come te. Se hai problemi di comprend… - Letizia_Gagno : RT @lessoconlapeara: pierpaolo:'tommaso, zelletta e stefania' tommaso:'zelletta?' zelletta:'WOOO ma siamo impazziti' TI AMO CROCCANTINOO FA… - QuelleOre : @quxrxntenx Amo ti chiami letizia Moratti da oggi - pdsabre68 : @HeisenbergKB @FrancescoOrdine @fanpage Tra qualche anno Bruno Vespa ci farà un libro dal titolo: perché la Lombardia amò Letizia Moratti -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia amo Letizia ti amo TPI Letizia Moratti, la Thatcher allo zafferano

Più sciùra che Margaret, cosa sta succedendo alla lady di ferro italiana? Luigi Crespi: "Ha un grande cuore, ma non riesce a comunicarlo. E in Lombardia non c'è più tempo". Un ritratto ...

Omicidio a regola d’arte

Newton Compton, 2021 - Letizia Triches sa muoversi agilmente nel tempo e ricostruire l'atmosfera napoletana nei suoi dettagli più quotidiani, regalando al lettore un libro a tratti inquietante, molto ...

Più sciùra che Margaret, cosa sta succedendo alla lady di ferro italiana? Luigi Crespi: "Ha un grande cuore, ma non riesce a comunicarlo. E in Lombardia non c'è più tempo". Un ritratto ...Newton Compton, 2021 - Letizia Triches sa muoversi agilmente nel tempo e ricostruire l'atmosfera napoletana nei suoi dettagli più quotidiani, regalando al lettore un libro a tratti inquietante, molto ...