Crampi notturni | la causa non è solo l’affaticamento

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Scarsa idratazione e alimentazione sbagliata, con carenza di potassio e magnesio, sono tra le cause più comuni deiSi verificano durante le ore di sonno e rendono problematico il riposo, disturbandone la serenità. Sono i, che non dipendonodalmuscolare, ma possono avere cause di varia natura. Come si fa a… L'articolo Corriere Nazionale.