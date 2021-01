Strepitosa Goggia: bis in discesa a Crans Montana, quarto trionfo di fila (Di sabato 23 gennaio 2021) da record: l'azzurra, sempre più dominatrice tra le ragazze jet della coppa del mondo, ha concesso il bis nella seconda discesa di Crans Montana, quarta incredibile vittoria consecutiva in questa ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) da record: l'azzurra, sempre più dominatrice tra le ragazze jet della coppa del mondo, ha concesso il bis nella secondadi, quarta incredibile vittoria consecutiva in questa ...

leggoit : Strepitosa #Goggia: bis in discesa a Crans montana, quarto trionfo di fila #sci - CorriereAlpi : Strepitosa Goggia, fa il bis in discesa libera a Crans Montana - infoitsport : Strepitosa Goggia: bis in discesa a Crans Montana, quarto trionfo di fila - paoloangeloRF : Crans Montana, trionfo bis di Sofia Goggia - giornaleradiofm : Sci:superGoggia vince anche discesa 2 Crans Montana, 3/a Curtoni: (ANSA) - ROMA, 23 GEN - Ennesima strepitosa impre… -