Omicidio a Santo Domingo: ritrovato il cadavere di un'italiana in un frigorifero (Di sabato 23 gennaio 2021) Il corpo legato ed imbavagliato di donna modenese, che viveva nella capitale della Repubblica Domenicana da almeno dieci anni, è stato trovato all'interno di un frigorifero. Sembra che il movente sia economico. Giallo a Santo Domingo: la tragica fine di Claudia Lepore, violentata e uccisa Una donna di 59 anni, Claudia Lepore, originaria di Carpi, è stata violentata ed uccisa a Santo Domingo, città dove viveva da circa dieci anni. Il suo corpo è stato rinvenuto l'altro ieri, all'interno di un frigorifero, nella sua abitazione, nella zona residenziale di Bavaro. Si pensa che la donna sia morta assiderata da circa tre giorni perché la porta della cella del frigorifero dove era rinchiusa, era bloccata da una scala. L'italiana è stata ritrovata legata ed ...

