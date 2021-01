Microsoft fa dietro front, nessun aumento di prezzo per Xbox Live Gold (Di sabato 23 gennaio 2021) Poche ore fa, Microsoft aveva annunciato un aumento dei prezzi per i propri abbonamenti di Xbox Live Gold, i quali sarebbero diventati $10.99 per 1 mese, $29.99 per 3 mesi e $59.99 per 6 mesi. L'aumento sarebbe stato quindi, rispettivamente, di 1$, 5$ e 20$ sui prezzi originali. La notizia, ovviamente, ha suscitato immediatamente le ire della community, considerando anche lo scarso preavviso su un cambiamento di tale entità. Una rabbia che, incredibile ma vero, ha dato i suoi frutti in brevissimo tempo: poco fa, infatti, Microsoft ha annunciato un repentino dietro-front, annullando tutti gli aumenti di prezzo annunciati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 23 gennaio 2021) Poche ore fa,aveva annunciato undei prezzi per i propri abbonamenti di, i quali sarebbero diventati $10.99 per 1 mese, $29.99 per 3 mesi e $59.99 per 6 mesi. L'sarebbe stato quindi, rispettivamente, di 1$, 5$ e 20$ sui prezzi originali. La notizia, ovviamente, ha suscitato immediatamente le ire della community, considerando anche lo scarso preavviso su un cambiamento di tale entità. Una rabbia che, incredibile ma vero, ha dato i suoi frutti in brevissimo tempo: poco fa, infatti,ha annunciato un repentino, annullando tutti gli aumenti diannunciati. Leggi altro...

Microsoft torna sui suoi passi e annulla tutti gli aumenti di prezzo degli abbonamenti Xbox Live Gold e promette, nei prossimi mesi, di cancellare anche l'abbonamento per giocare ai free-to-play.

