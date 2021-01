La Lombardia è stata una settimana in zona rossa per errore (Di sabato 23 gennaio 2021) I tecnici della regione avevano inviato dei dati parziali che avevano falsato l'indice Rt: nelle prossime ore il ministero la dovrebbe rimettere in zona arancione Leggi su ilpost (Di sabato 23 gennaio 2021) I tecnici della regione avevano inviato dei dati parziali che avevano falsato l'indice Rt: nelle prossime ore il ministero la dovrebbe rimettere inarancione

