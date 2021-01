Furia Conte su Maresca | “Sempre tu sei” Il precedente di Inter-Parma

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Si è chiusa tra le polemiche arbitrali Udinese-, gara che impedisce ai nerazzurri di chiudere al primo posto al giro di boa. E alla Dacia Arena c’è spazio per un confronto duro con l’arbitroche ha risposto ad Antonioe alla panchina nerazzurra con l’espulsione del tecnico. Ad indispettire il direttore di gara è stata una frase di: “tu sei,tu sei“. Ma a cosa si riferiva il tecnico nerazzurro? Con ogni probabilità, il riferimento è adell’ottobre del 2020. Gara che i tifosi nerazzurri ricordano in particolare per il rigore non concesso all’per un evidentissimo fallo di Balogh su Perisic in area. L’arbitro decise di non concedere il penalty e il Var non lo richiamò. E chi c’era al ...