Corbetta, al via class action contro i vigili "spioni" (Di sabato 23 gennaio 2021) Corbetta (Milano), 23 gennaio 2021. Sono 91 i cittadini che questa mattina hanno sporto denuncia contro tre agenti di Polizia locale per aver sottratto loro i dati anagrafici; il reato contestato è ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 23 gennaio 2021)(Milano), 23 gennaio 2021. Sono 91 i cittadini che questa mattina hanno sporto denunciatre agenti di Polizia locale per aver sottratto loro i dati anagrafici; il reato contestato è ...

lonati_antonio : Continuo chiamare Regione Lombardia e mi dicono che loro non sanno niente, vorrei capire se devo morire prima di av… - lonati_antonio : @szampa56 Buonasera Dottoressa, le chiedo aiuto per vaccinarmi in quanto sono affetto da Ipertensione polmonare e p… - lonati_antonio : @luigidimaio Buonasera Presidente, le chiedo aiuto per vaccinarmi in quanto sono affetto da Ipertensione polmonare… - lonati_antonio : @matteosalvinimi Buongiorno Presidente, le chiedo aiuto per vaccinarmi in quanto sono affetto da Ipertensione polmo… - lonati_antonio : @piersileri Buongiorno Presidente, le chiedo aiuto per vaccinarmi in quanto sono affetto da Ipertensione polmonare… -

Ultime Notizie dalla rete : Corbetta via Corbetta: ladri in via Lamarmora fanno irruzione in un appartamento Ticino Notizie Corbetta, al via class action contro i vigili "spioni"

Oltre novanta persone la cui privacy sarebbe stata violata attraverso accessi impropri dal portale della Polizia locale hanno presentato denuncia ...

Corbetta: ladri in via Lamarmora fanno irruzione in un appartamento

Ladri acrobati in circolazione. A Corbetta l’ultimo episodio è dell’altra sera quando ignoti si sono arrampicati al secondo piano di un palazzo di via Lamarmora. Sono riusciti ad introdursi in un appa ...

Oltre novanta persone la cui privacy sarebbe stata violata attraverso accessi impropri dal portale della Polizia locale hanno presentato denuncia ...Ladri acrobati in circolazione. A Corbetta l’ultimo episodio è dell’altra sera quando ignoti si sono arrampicati al secondo piano di un palazzo di via Lamarmora. Sono riusciti ad introdursi in un appa ...