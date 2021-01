Amici, qui solo una bimba: oggi una delle allieve più amate (Di sabato 23 gennaio 2021) La riconoscete in questa foto? La dolcissima bambina che stiamo vedendo è oggi una concorrente del talent show ‘Amici’. Sapete chi? Il volto è davvero rimasto simile: stesso sorriso, stessa luce negli occhi, stessa fisionomia. E’ proprio vero: il volto che avevamo da bambini resta in qualche modo nascosto in quello che siamo oggi. Basta guardare bene, per riconoscerci. E voi, l’avete guardata bene la foto che vi abbiamo mostrato? Ecco chi è questa bambina: oggi è un’allieva dell’Accademia d’Arte più importante del piccolo schermo ma, più di tutto, è una danzatrice davvero eccezionale. Svelato il segreto: la bambina si chiama… Stiamo ovviamente parlando di Giulia Stabile, oggi una delle concorrenti più amate ed apprezzate del seguitissimo talent ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) La riconoscete in questa foto? La dolcissima bambina che stiamo vedendo èuna concorrente del talent show ‘’. Sapete chi? Il volto è davvero rimasto simile: stesso sorriso, stessa luce negli occhi, stessa fisionomia. E’ proprio vero: il volto che avevamo da bambini resta in qualche modo nascosto in quello che siamo. Basta guardare bene, per riconoscerci. E voi, l’avete guardata bene la foto che vi abbiamo mostrato? Ecco chi è questa bambina:è un’allieva dell’Accademia d’Arte più importante del piccolo schermo ma, più di tutto, è una danzatrice davvero eccezionale. Svelato il segreto: la bambina si chiama… Stiamo ovviamente parlando di Giulia Stabile,unaconcorrenti piùed apprezzate del seguitissimo talent ...

