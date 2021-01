Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen I 2021: bene le azzurre della mass start nelle semifinali (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è aperta oggi ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la prima tappa della Coppa del Mondo si Speed skating 2021: ad una settimana dagli Europei allround e sprint, tenuti nella medesima località, si sono disputate le prime gare, con il programma che però entrerà nel vivo nei prossimi due giorni. Va sottolineata la bella prestazione di entrambe le azzurre impegnate nelle semifinali della mass start: passano alla finale di domani (ore 17.02) sia Francesca Lollobrigida, terza nella prima serie, che Linda Rossi, la quale ottiene il medesimo piazzamento nella seconda batteria. Per entrambe anche 48 punti in classifica. Nel medesimo format, al maschile, avanza alla finale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è aperta oggi ad, nei Paesi Bassi, la prima tappadelsi: ad una settimana dagli Europei allround e sprint, tenuti nella medesima località, si sono disputate le prime gare, con il programma che però entrerà nel vivo nei prossimi due giorni. Va sottolineata la bella prestazione di entrambe leimpegnate: passano alla finale di domani (ore 17.02) sia Francesca Lollobrigida, terza nella prima serie, che Linda Rossi, la quale ottiene il medesimo piazzamento nella seconda batteria. Per entrambe anche 48 punti in classifica. Nel medesimo format, al maschile, avanza alla finale di ...

Dome689 : RT @Coninews: Nuovo appuntamento sul ghiaccio di Heerenveen per la Nazionale di speed skating. ?? Nel fine settimana 10 azzurri andranno a… - Coninews : Nuovo appuntamento sul ghiaccio di Heerenveen per la Nazionale di speed skating. ?? Nel fine settimana 10 azzurri… - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2021 in DIRETTA: Lollobrigida e Giovannini si giocano la top10 - #Speed #skating… - zazoomblog : Speed skating Europei 2021 oggi: orari tv programma streaming 17 gennaio - #Speed #skating #Europei #oggi: #orari - OA_Sport : #SPEEDSKATING Olanda in grande evidenza nella prima giornata, David Bosa? è il migliore dell'Italia a Heerenveen -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong e Roest trionfano nell'Allround, a Leerdam e Krol la classifica sprint! OA Sport Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen I 2021: bene le azzurre della mass start nelle semifinali

Si è aperta oggi ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la prima tappa della Coppa del Mondo si speed skating 2021: ad una settimana dagli Europei allround e sprint, tenuti nella medesima località, si sono d ...

Speed skating, Coppa del Mondo 2021: Paesi Bassi pronti a dominare, Lollobrigida e Giovannini vogliono migliorare

Il pattinaggio velocità pista lunga, dopo aver rotto il ghiaccio con gli Europei 2021, andrà in scena con la prima tappa di Coppa del Mondo dal 21 al 24 gennaio. Sarà sempre l'ovale di Heerenveen a es ...

Si è aperta oggi ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la prima tappa della Coppa del Mondo si speed skating 2021: ad una settimana dagli Europei allround e sprint, tenuti nella medesima località, si sono d ...Il pattinaggio velocità pista lunga, dopo aver rotto il ghiaccio con gli Europei 2021, andrà in scena con la prima tappa di Coppa del Mondo dal 21 al 24 gennaio. Sarà sempre l'ovale di Heerenveen a es ...