Smart working | le scuse digitali più utilizzate nell’ultimo anno

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se è vero che “il lavoro nobilita l’uomo”, come affermava il grande naturalista Charles Darwin, non è detto però che il lavoratore a volte non si serva diimprobabili per sfuggire al proprio dovere., con l’avvento della pandemia, molti di noi hsperimentato un nuovo approccio lavorativo. Il famosocon tutti gli “effetti collaterali” che ne derivano. Tra questi, le” per non fare al meglio il proprio dovere. Gli impegni professionali, in epoca covid-19, sono composti da una normalità che prevede distanze, nuove abitudini, videochiamate, Didattica a Distanza. Il grande protagonista di quest’è il telelavoro, che è aumentato in maniera esponenziale nel nostro Paese passando da ...