Serie B, oggi continua la 19a giornata: il programma (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha aperto venerdì sera la rimonta dell’Entella sul Pisa, ecco il programma completo della diciannovesima giornata di Serie B: VENERDI 22 GENNAIO Entella-Pisa 2-1 SABATO 23 GENNAIO Ascoli-Chievo ore 14.00 Cosenza-Pordenone ore 14.00 Frosinone-Reggina ore 14.00 Reggiana-Vicenza ore 14.00 Venezia-Cittadella ore 14.00 Salernitana-Pescara ore 16.00 DOMENICA 24 GENNAIO Lecce-Empoli ore 15.00 Cremonese-Spal ore 21.00 LUNEDI 25 GENNAIO Brescia-Monza ore 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha aperto venerdì sera la rimonta dell’Entella sul Pisa, ecco ilcompleto della diciannovesimadiB: VENERDI 22 GENNAIO Entella-Pisa 2-1 SABATO 23 GENNAIO Ascoli-Chievo ore 14.00 Cosenza-Pordenone ore 14.00 Frosinone-Reggina ore 14.00 Reggiana-Vicenza ore 14.00 Venezia-Cittadella ore 14.00 Salernitana-Pescara ore 16.00 DOMENICA 24 GENNAIO Lecce-Empoli ore 15.00 Cremonese-Spal ore 21.00 LUNEDI 25 GENNAIO Brescia-Monza ore 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FIGCfemminile : ?? Tenacia, passione e perseveranza delineano le storie delle protagoniste di #UNICHE, la docu-serie prodotta da… - acmilan : #OnThisDay in 1985: Paolo Maldini’s first of 648 Serie A games, all in ??? L’inizio di una storia indimenticabile:… - DiMarzio : D'Alessandro al #Monza: accordo raggiunto con la #Spal - Ciastenkidrauhl : Comunque mi sa che smetto di guardare le serie tv. Oggi ho desiderato essere una delle naufraghe di The Wilds. - ims0tt0n4 : @matimikaelson Snjshsishsks io oggi ho iniziato la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, le partite di oggi live. Formazioni, risultati, classifica, dirette QUOTIDIANO.NET Annunciato il nuovo mouse Razer per gli MMO, il Razer Naga X

Razer ha presentato oggi il nuovo mouse della serie dedicata agli MMO, è il Razer Naga X e mantiene la classica griglia laterale con ben 16 pulsanti, ma con un occhio di riguardo al peso. Si tratta ...

Inzaghi mastica amarezza: “Siamo stati dei polli, pari motivo d’orgoglio”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'impegno in campionato contro il Torino ...

Razer ha presentato oggi il nuovo mouse della serie dedicata agli MMO, è il Razer Naga X e mantiene la classica griglia laterale con ben 16 pulsanti, ma con un occhio di riguardo al peso. Si tratta ...Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'impegno in campionato contro il Torino ...