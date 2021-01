Pallanuoto | Serie A1 2021 | Pro Recco e Salerno al Preliminary Round Scudetto | Quinto ai Play-Out

(Di venerdì 22 gennaio 2021) LaA1 2020-diha visto andare in scena oggi, venerdì 22 gennaio, il recupero della quarta giornata del Girone A: come prevedibile la Probatte in maniera molto ampia il, con il punteggio finale che recita 17-3. Arrivano ulteriori verdetti: il, oggi spettatore interessato, centra aritmeticamente la seconda piazza, ottiene con larghissimo anticipo la salvezza e raggiunge l’Ortigia alnel Girone F, mentre la Pro, vincendo matematicamente il Girone A, avanza al Girone E. Aritmeticamente ai-Out, invece, il. TABELLINOPRO-IREN GENOVA17-3PRO ...

MarioGuglielmi : Pallanuoto, ecco la rosa della Rari Nantes Imperia che affronterà la serie A2 femminile - Rivierapress24 : Pallanuoto, ecco la rosa della Rari Nantes Imperia che affronterà la serie A2 femminile - RivieraSportit : Pallanuoto femminile, ecco la rosa della Rari Nantes Imperia che affronterà la serie A2 - riviera24 : Pallanuoto, campionato di serie A2 Femminile: la rosa della Rari Nantes Imperia - News24Italy : #Pallanuoto, serie A2 femminile: domenica via al campionato, 2001 Padova in trasferta a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie

Riviera24

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto andare in scena oggi, venerdì 22 gennaio, il recupero della quarta giornata del Girone A: come prevedibile la Pro Recco batte in maniera molto ampia il Qui ...In settimana la formazione rechellina proseguirà gli allenamenti congiunti con il Canada in vista della trasferta di sabato.