Lombardia, Fontana: “Secondo i rumors la regione entrerà in zona arancione” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fontana, ricorso ha avuto suo effetto ++ (ANSA) – MILANO, 22 GEN – Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘Pomeriggio 5? in onda su Canale 5’, ha fornito degli aggiornamenti sul suo territorio dopo la riunione di oggi per il monitoraggio dei dati dell’Iss: “Dai rumors che ci arrivano la Lombardia entrerà in zona arancione. Quindi io credo che il ricorso abbia avuto sicuramente un suo effetto. Il ricorso al Tar ha evidenziato un problema che oggettivamente noi avevamo chiarito fin da settimana scorsa, avevamo evidenziato che c’era qualcosa che non funzionava”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021), ricorso ha avuto suo effetto ++ (ANSA) – MILANO, 22 GEN – Il presidente della, Attilio, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘Pomeriggio 5? in onda su Canale 5’, ha fornito degli aggiornamenti sul suo territorio dopo la riunione di oggi per il monitoraggio dei dati dell’Iss: “Daiche ci arrivano lain. Quindi io credo che il ricorso abbia avuto sicuramente un suo effetto. Il ricorso al Tar ha evidenziato un problema che oggettivamente noi avevamo chiarito fin da settimana scorsa, avevamo evidenziato che c’era qualcosa che non funzionava”. SportFace.

LegaSalvini : Attilio Fontana: 'La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Al governo devono smetterla di calunniare l… - fattoquotidiano : #ULTIMORA Lombardia in zona rossa per i dati inviati all'Iss e poi rettificati - LegaSalvini : ++ #FONTANA: LA LOMBARDIA DEVE ESSERE COLLOCATA IN ZONA ARANCIONE ++ - SonkyK : RT @petergomezblog: Lombardia zona rossa, accuse tra Ministero e Fontana. “Basta bugie da Roma”. La replica: “Decisione basata sui loro dat… - Nicholas_Carbs : RT @GiovaQuez: Lombardia probabilmente in area arancione. Questi i rumors. Per Fontana merito del ricorso al Tar che ha 'evidenziato un pro… -