Incidente a Feletto | scontro frontale tra due auto che restano distrutte | conducenti in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Feletto

QC QuotidianoCanavese

Brutto incidente nella serata di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, fuori dall'abitato di Feletto verso Torino. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Fiat Tipo, guidata un 5 ...Brutto incidente stradale questa sera intorno alle 19.30 sulla provinciale 460 a Feletto. Si sono scontrate, per cause in fase di accertamento, una Toyota Hybrid e una Fiat Tipo. Lo scontro è stato pa ...