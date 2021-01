Governo: Spadafora, 'non mi appassionano quelli tecnici' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Le elezioni non sarebbero a febbraio ma nei mesi estivi, in primavera, a maggio-giugno. Ma io non sono un appassionato di governi tecnici, è evidente che se non c'è una maggioranza non c'è nemmeno per un Governo tecnico". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora a Titolo V. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Le elezioni non sarebbero a febbraio ma nei mesi estivi, in primavera, a maggio-giugno. Ma io non sono un appassionato di governi, è evidente che se non c'è una maggioranza non c'è nemmeno per untecnico". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzoa Titolo V.

